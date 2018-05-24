Онлайн-игра «Клевер» запустила собственную валюту

Напомним, что игра «Клевер» — онлайн-игра, производством которой занимается творческая лаборатория Ивана Урганта и «ВКонтакте». Участники могут выиграть денежные призы, отвечая правильно на вопросы. В качестве ведущих выступают известные личности — Иван Ургант, Елка, Дмитрий Дюжев, Джиган, Дмитрий Хрусталев и другие. Интерактивное шоу проходит в прямом эфире — в 13:00 и 20:00 (по московскому времени) по будням и в 20:00 по выходным.