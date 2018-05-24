Онлайн-игра «Клевер» запустила собственную валюту

В «Клевере» запустили внутреннюю валюту под названием «Клеверсы». На эти деньги можно покупать реальные вещи и жизни в игре. Пользователям не придется ничего доплачивать, всю стоимость можно оплатить виртуальной валютой.
Пользователи игры получили возможность заработать за определенные действия валюту. К примеру:
вход в игру — 10 клеверсов;
правильный ответ на вопрос (даже после вылета из игры) — 20 клеверсов;
за просмотр шоу до конца — 30 клеверсов.
Стоимость одной жизни будет стоить 299 клеверсов. Первым партнером, товары которого уже можно приобрести за внутреннюю валюту «Клевера», стала «Додо Пицца».
Представители «ВКонтакте» рассказывают, что в будущем список услуг и товаров будет расширяться (включая стикеры соцсети). Помимо этого, коммерческие партнеры смогут разыгрывать клеверсы в своих сообществах. Уже в апреле текущего года партнером игры «Клевер» стала компания «МегаФон», которая, в свою очередь, увеличила призовой выигрыш игры до 200 000 рублей и разыграла среди подписчиков своего сообщества «ВКонтакте» дополнительные жизни.
Напомним, что игра «Клевер» — онлайн-игра, производством которой занимается творческая лаборатория Ивана Урганта и «ВКонтакте». Участники могут выиграть денежные призы, отвечая правильно на вопросы. В качестве ведущих выступают известные личности — Иван Ургант, Елка, Дмитрий Дюжев, Джиган, Дмитрий Хрусталев и другие. Интерактивное шоу проходит в прямом эфире — в 13:00 и 20:00 (по московскому времени) по будням и в 20:00 по выходным.
Для того чтобы победить, нужно ответить верно на 12 вопросов, приз делится мужду победителями. За два месяца игроками стали свыше 7 миллионов уникальных пользователей и за это же время было разыграно более 5 миллионов рублей.