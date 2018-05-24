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Более 1300 видеокамер будут транслировать процесс сдачи ЕГЭ в Тюменской области

24 мая 2018, 16:31
В текущем году ЕГЭ проведут по новой схеме. Вместо конвертов с заданиями бланки для школьников распечатают прямо во время экзамена. Также крупнейший провайдер Тюмени уже оборудовал 660 аудиторий в 47 школах Тюменской области, а также 13 школ в областном центре.

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При помощи прямой трансляции аккредитованные наблюдатели будут следить за ходом проведения экзамена, что позволит им мгновенно отреагировать на нарушения, сообщает «Вслух.ру».

В состав системы видеонаблюдения входит не менее двух видеокамер (для полного охвата аудитории), одна из них будет располагаться фронтально по отношению к расположению школьников. Обязательное требование – защита персональных данных. Камеры видеонаблюдения расположат таким образом, чтобы невозможно было увидеть содержание бланков либо персональные данные школьников.

Стоит отметить, что организаторы получат диск с заданиями заранее, но ключ к открытию Рособрнадзор предоставит в день экзамена в 9:30. Диск будет открыт в аудитории под наблюдением видеокамер.

#Новости#Тюменская область#ЕГЭ#Виктория Макарова#Общество
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