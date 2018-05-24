Более 1300 видеокамер будут транслировать процесс сдачи ЕГЭ в Тюменской области

В текущем году ЕГЭ проведут по новой схеме. Вместо конвертов с заданиями бланки для школьников распечатают прямо во время экзамена. Также крупнейший провайдер Тюмени уже оборудовал 660 аудиторий в 47 школах Тюменской области, а также 13 школ в областном центре.