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Водитель сбивший пожилую женщину в Ялуторовске пойдет под суд

23 мая 2018, 13:03
Ялуторовская межрайонная прокуратура обвиняет 34-летнего мужчину в ч.1 ст. 264 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью при нарушении ПДД).

Ялуторовская межрайонная прокуратура обвиняет 34-летнего мужчину в ч. 1 ст. 264 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью при нарушении ПДД).

По версии следствия, 28 декабря 2017 года в 16:35 подозреваемый двигался на автомобиле ВАЗ-21099 по улице Чкалова в Ялуторовске. Мужчина допустил наезд на пожилую женщину, которая переходила улицу в неположенном месте. В ходе ДТП она получила тяжкий вред здоровью и продолжительное время проходила лечение в местной поликлинике.

Все материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до 3 лет, либо невозможность заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет без ограничения свободы. Также прокуроры намерены взыскать с ТФОМС Тюменской области 18 000 рублей в качестве компенсации расходов на лечение пострадавшей женщины, сообщает прокуратура Тюменской области.

#Аналитика#Нарушения ПДД#Транспорт#Александр Мязин
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