Водитель сбивший пожилую женщину в Ялуторовске пойдет под суд

По версии следствия, 28 декабря 2017 года в 16:35 подозреваемый двигался на автомобиле ВАЗ-21099 по улице Чкалова в Ялуторовске. Мужчина допустил наезд на пожилую женщину, которая переходила улицу в неположенном месте. В ходе ДТП она получила тяжкий вред здоровью и продолжительное время проходила лечение в местной поликлинике.