В Тюменской облати прошел конкурс на лучшего водителя автобуса

Во вторник, 22 мая, 49 водителей автобусов Тюменской области приняли участие в региональном конкурсе профессионального мастерства.
Конкурс проходил в несколько этапов. На первом водители показали свои знания правил дорожного движения. Победу здесь одержал Владислав Бортвин, который ответил без ошибок на 20 вопросов за 27 секунд.
В следующем этапе водители автобусов приняли участие в контрольных заездах. Они двигались на время змейкой передним и задним ходом, проезжали тоннельные ворота, продемонстрировали свои навыки в проезде колеи, подъезда к автобусной остановке, парковки и заезда в бокс.
Испытания прошли на автобусах большого класса (ЛиАЗ-5293), малого «Б» класса (ПАЗ-32053) и малого «А» класса (ГАЗель Next). Победу в конкурсе одержала команда ОАО «Тобольское ПАТП». Лучшие водители автобусов получили кубки и денежные премии, сообщает «Тобольск.ру».