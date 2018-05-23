В Тюменской облати прошел конкурс на лучшего водителя автобуса

В следующем этапе водители автобусов приняли участие в контрольных заездах. Они двигались на время змейкой передним и задним ходом, проезжали тоннельные ворота, продемонстрировали свои навыки в проезде колеи, подъезда к автобусной остановке, парковки и заезда в бокс.