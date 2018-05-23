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В Тюменской облати прошел конкурс на лучшего водителя автобуса

23 мая 2018, 17:32
Во вторник, 22 мая, 49 водителей автобусов Тюменской области приняли участие в региональном конкурсе профессионального мастерства.

Во вторник, 22 мая, 49 водителей автобусов Тюменской области приняли участие в региональном конкурсе профессионального мастерства.

Конкурс проходил в несколько этапов. На первом водители показали свои знания правил дорожного движения. Победу здесь одержал Владислав Бортвин, который ответил без ошибок на 20 вопросов за 27 секунд.

В следующем этапе водители автобусов приняли участие в контрольных заездах. Они двигались на время змейкой передним и задним ходом, проезжали тоннельные ворота, продемонстрировали свои навыки в проезде колеи, подъезда к автобусной остановке, парковки и заезда в бокс.

Испытания прошли на автобусах большого класса (ЛиАЗ-5293), малого «Б» класса (ПАЗ-32053) и малого «А» класса (ГАЗель Next). Победу в конкурсе одержала команда ОАО «Тобольское ПАТП». Лучшие водители автобусов получили кубки и денежные премии, сообщает «Тобольск.ру».

#Новости#Водители автобусов#Конкурс#Тюменская область#Наиль Каримов#Общество
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