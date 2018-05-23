В Тюмени пройдет чемпионат УрФО по дзюдо

На чемпионат съедутся спортсмены из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Всего заявлено около 200 дзюдоистов. Спортсмены в состязании поборются в 14 весовых категориях, по семь у мужчин и женщин. Тюменскую область представят более 80 дзюдоистов, в том числе обладатели международных и всероссийских пъедесталов.