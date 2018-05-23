nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени пройдет чемпионат УрФО по дзюдо

23 мая 2018, 15:03
Тюмень примет чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо. В спортивном состязании будут участвовать порядка 200 мужчин и женщин из разных регионов России.
Сюжет
Тюмень

Тюмень примет чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо. В спортивном состязании будут участвовать порядка 200 мужчин и женщин из разных регионов России.

На чемпионат съедутся спортсмены из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Всего заявлено около 200 дзюдоистов. Спортсмены в состязании поборются в 14 весовых категориях, по семь у мужчин и женщин. Тюменскую область представят более 80 дзюдоистов, в том числе обладатели международных и всероссийских пъедесталов.

Соревнование пройдет 26 мая в центре «Тюмень-дзюдо». Победители спортивного состязания получат право на участие в чемпионате России, который пройдет в середине октября в Грозном.

Организаторами чемпионата Уральского федерального округа по дзюдо выступят Федерация дзюдо России, департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и Межрегиональная общественная организация Федерация дзюдо «Урал-Западная Сибирь», сообщает «Тюменская линия».

#Аналитика#Чемпионат по дзюдо#Спорт#Тюмень#Наиль Каримов
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25