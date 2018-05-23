В Тюмени на улице Монтажников столкнулись три автомобиля

В аварию попали «семерка», «Ситроен» и грузовик «Мицубиши фусо». По предварительным данным, водитель, управлявший французской легковушкой, перед поездкой употреблял алкоголь.
Автоинспекторам пришлось регулировать транспортные потоки, благодаря чему удалось избежать серьезного затруднения движения.
В настоящее время подробности аварии не известны. Также неясным остается, кто из участников движения спровоцировал ДТП, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области.
Ранее портал NashGorod.ru сообщал о том, что 22 мая в Тюмени на улице Республики произошло массовое ДТП, в котором столкнулись сразу 4 автомобиля.
Фото: сообщество ВК «Инцидент Тюмень»