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В Тюмени на улице Монтажников столкнулись три автомобиля

23 мая 2018, 20:33
В Тюмени на улице Монтажников произошло ДТП с участием двух легковых и одной грузовой машины.

В аварию попали «семерка», «Ситроен» и грузовик «Мицубиши фусо». По предварительным данным, водитель, управлявший французской легковушкой, перед поездкой употреблял алкоголь.

Автоинспекторам пришлось регулировать транспортные потоки, благодаря чему удалось избежать серьезного затруднения движения.

В настоящее время подробности аварии не известны. Также неясным остается, кто из участников движения спровоцировал ДТП, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области.

Ранее портал NashGorod.ru сообщал о том, что 22 мая в Тюмени на улице Республики произошло массовое ДТП, в котором столкнулись сразу 4 автомобиля.

Фото: сообщество ВК «Инцидент Тюмень»

#Новости#Нетрезвые водители#Улица монтажников#Алексей Колесов#Происшествия
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