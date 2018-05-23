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В Тюмени инвалид стал жертвой разбойного нападения

23 мая 2018, 08:03
Житель Тюмени, инвалид 2 группы, стал жертвой разбойного нападения по пути в медицинское учреждение. Преступника удалось задержать по горячим следам.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Тюменской области, в этот день потерпевший направлялся в больницу для прохождения обследования. В какой-то момент мужчина понял, что за ним следят. Когда злоумышленник понял, что его обнаружили, он перешел к решительным действиям.

Напав на потерпевшего, он силой отнял у него золотую цепочку и наручные часы, после чего скрылся. Потерпевший незамедлительно обратился в полицию.

За время, прошедшее с момента нападения до момента задержания подозреваемый не успел избавиться от чужого имущества. Сотрудники полиции изъяли похищенные ценности и вернули их законному владельцу.

Важно помнить о том, что сохранность имущества зависит в первую очередь от его владельца. А в случае, если преступление произошло, нужно как можно раньше обратиться в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Тюменской области.

#Аналитика#Грабеж#Инвалиды#Алексей Колесов
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