В Тюмени инвалид стал жертвой разбойного нападения

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Тюменской области, в этот день потерпевший направлялся в больницу для прохождения обследования. В какой-то момент мужчина понял, что за ним следят. Когда злоумышленник понял, что его обнаружили, он перешел к решительным действиям.