В Тюмени инвалид стал жертвой разбойного нападения

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Тюменской области, в этот день потерпевший направлялся в больницу для прохождения обследования. В какой-то момент мужчина понял, что за ним следят. Когда злоумышленник понял, что его обнаружили, он перешел к решительным действиям.
Напав на потерпевшего, он силой отнял у него золотую цепочку и наручные часы, после чего скрылся. Потерпевший незамедлительно обратился в полицию.
За время, прошедшее с момента нападения до момента задержания подозреваемый не успел избавиться от чужого имущества. Сотрудники полиции изъяли похищенные ценности и вернули их законному владельцу.
Важно помнить о том, что сохранность имущества зависит в первую очередь от его владельца. А в случае, если преступление произошло, нужно как можно раньше обратиться в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Тюменской области.