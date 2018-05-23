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В Тобольске возросло число желающих получить загранпаспорт

23 мая 2018, 15:33
С начала текущего года тоболяки оформили более 3,5 тысячи заграничных паспортов, что более чем в два раза больше, чем в 2017 году.

С начала текущего года тоболяки оформили более 3,5 тысячи заграничных паспортов, что более чем в два раза больше, чем в 2017 году.

Чаще всего горожане оформляют биометрические паспорта на 10 лет, заявила начальник отдела по вопросам миграции тобольской полиции Ольга Кирочкина и пояснила, что в настоящее время подобные документы требуют многие страны. Например, попасть в Саудовскую Аравию или Украину можно только по загранпаспорту нового образца. Также она посоветовала жителям Тобольска, желающим получить документы, подавать документы заранее, так как заграничные паспорта печатаются в Москве, кроме того, их доставка также занимает определенное время, пишет «Тюменская линия».

#Аналитика#Загранпаспорт#Тобольск#Наиль Каримов
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