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В селе Каскара состоялся турнир по борьбе на поясах «Корэш»

23 мая 2018, 16:32
В Тюменском районе в селе Каскара прошел турнир по борьбе на поясах «Корэш». В спортивном состязании приняли участие более 50 юношей, которые соревновались друг с другом в различных весовых категориях.

В Тюменском районе в селе Каскара прошел турнир по борьбе на поясах «Корэш». В спортивном состязании приняли участие более 50 юношей, которые соревновались друг с другом в различных весовых категориях.

В турнире, который прошел 19 мая в спортивном комплексе «Юность», участвовали борцы из Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, республики Тыва, Челябинской области. Юноши продемонстрировали свои самобытные и эффектные приемы, составляющие основу вековых традиций борьбы «Корэш», сообщает «NBlife».

«Корэш» считается традиционным видом борьбы у тюркских народов, также данный вид спорта активно популяризируют в республике Татарстан, власти Тюменской области надеются, что данный вид спорта получит свое развитие и в нашем регионе.

Открытый турнир был организован при поддержке ТОФ «Оказания содействия религиозным организациям мусульман ТО» и Конгресса татар Тюменской области, комитета по делам национальностей Тюменской области.

#Аналитика#Борьба#Кореш#Наиль Каримов
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