В селе Каскара состоялся турнир по борьбе на поясах «Корэш»

В Тюменском районе в селе Каскара прошел турнир по борьбе на поясах «Корэш». В спортивном состязании приняли участие более 50 юношей, которые соревновались друг с другом в различных весовых категориях.