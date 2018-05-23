В селе Каскара состоялся турнир по борьбе на поясах «Корэш»

В Тюменском районе в селе Каскара прошел турнир по борьбе на поясах «Корэш». В спортивном состязании приняли участие более 50 юношей, которые соревновались друг с другом в различных весовых категориях.
В турнире, который прошел 19 мая в спортивном комплексе «Юность», участвовали борцы из Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, республики Тыва, Челябинской области. Юноши продемонстрировали свои самобытные и эффектные приемы, составляющие основу вековых традиций борьбы «Корэш», сообщает «NBlife».
«Корэш» считается традиционным видом борьбы у тюркских народов, также данный вид спорта активно популяризируют в республике Татарстан, власти Тюменской области надеются, что данный вид спорта получит свое развитие и в нашем регионе.
Открытый турнир был организован при поддержке ТОФ «Оказания содействия религиозным организациям мусульман ТО» и Конгресса татар Тюменской области, комитета по делам национальностей Тюменской области.