Тюменский велопарад пройдет по новому маршруту

Во главе колонны будет двигаться группа волонтеров, которые зададут темп всем участникам движения. Организаторы обращают внимание участников на то, что всем необходимо двигаться с общей скоростью потока и не создавать помех другим велосипедистам. Не нужно забывать и о средствах индивидуальной защиты: шлем, а также средства защиты локтей и колен, обязательны для детей.