Тюменский велопарад пройдет по новому маршруту

Тюменские велосипедисты соберутся на старт традиционного велопарада у здания правительства. Затем колонна преодолеет около 7 километров по городским улицам в направлении парка «Затюменский».
В конечной точке маршрута участников ждет специально подготовленная площадка, на которой все желающие смогут проверить свои навыки на сложной трассе, которая не содержит ни одного ровного участка. Подобная площадка скоро будет установлена в Гилевской роще. Приобретенные навыки помогут в преодолении городских препятствий, в том числе бордюров.
Во главе колонны будет двигаться группа волонтеров, которые зададут темп всем участникам движения. Организаторы обращают внимание участников на то, что всем необходимо двигаться с общей скоростью потока и не создавать помех другим велосипедистам. Не нужно забывать и о средствах индивидуальной защиты: шлем, а также средства защиты локтей и колен, обязательны для детей.
На месте старта предусмотрена работа медпункта. Участники велопарада смогут измерить артериальное давление и уточнить антропометрические данные: рост и вес.
Добавим, что велопарад стартует 26 мая в 11 часов дня. В начале маршрута с 10 часов пройдёт регистрация участников, сообщает «Комсомольская правда».
Ранее портал NashGorod.ru сообщал о проведении традиционного велопарада, а также о том, что тюменцам предлагают самым выбрать маршрут движения велосипедной колонны.