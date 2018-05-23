Тюменская филармония проводит конкурсный отбор на вакансию дирижера

Как сообщает «Тюменская линия», открытие дополнительной ставки необходимо для дальнейшего развития оркестра. В связи с плотным графиком выступлений творческого коллектива возникла необходимость снизить нагрузку на главного дирижера творческого коллектива.
На первом этапе конкурсного отбора жюри будет оценивать кандидатов на основе представленных документов. Подать заявку на участие можно до 10 июля. Затем отобранным претендентам предстоит провести несколько репетиций с оркестром, чтобы комиссия смогла на практике убедиться в квалификации соискателей. Для работы с оркестром соискатель должен выбрать одно из классических музыкальных произведений из предложенного перечня.
Творческий дебют на сцене Тюменской филармонии второго дирижера оркестра состоится 29 июля.