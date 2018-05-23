Тюменская филармония проводит конкурсный отбор на вакансию дирижера

На первом этапе конкурсного отбора жюри будет оценивать кандидатов на основе представленных документов. Подать заявку на участие можно до 10 июля. Затем отобранным претендентам предстоит провести несколько репетиций с оркестром, чтобы комиссия смогла на практике убедиться в квалификации соискателей. Для работы с оркестром соискатель должен выбрать одно из классических музыкальных произведений из предложенного перечня.