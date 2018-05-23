nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменская филармония проводит конкурсный отбор на вакансию дирижера

23 мая 2018, 08:33
Тюменская филармония объявила конкурс на должность дирижера. Отбор кандидатов будет проходить в два этапа и завершится к концу июля.

Как сообщает «Тюменская линия», открытие дополнительной ставки необходимо для дальнейшего развития оркестра. В связи с плотным графиком выступлений творческого коллектива возникла необходимость снизить нагрузку на главного дирижера творческого коллектива.

На первом этапе конкурсного отбора жюри будет оценивать кандидатов на основе представленных документов. Подать заявку на участие можно до 10 июля. Затем отобранным претендентам предстоит провести несколько репетиций с оркестром, чтобы комиссия смогла на практике убедиться в квалификации соискателей. Для работы с оркестром соискатель должен выбрать одно из классических музыкальных произведений из предложенного перечня.

Творческий дебют на сцене Тюменской филармонии второго дирижера оркестра состоится 29 июля.

#Аналитика#Тюменская филармония#Конкурс#Вакансии#Алексей Колесов
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25