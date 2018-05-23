nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Профессиональный конкурс выявит лучших сельских врачей в Тюменской области

23 мая 2018, 14:03
В Тюменской области 25 мая пройдет профессиональный конкурс «Мое призвание – сельская медицина». По замыслу организаторов, мероприятие позволит выявить лучших медицинских работников области в сельской местности.

За почетное звание поборются 13 врачей, 21 медсестра и 20 фельдшеров, работающих в селах Тюменского региона.

Жюри конкурса оценит домашнее творческое задание конкурсантов. Каждому из них предстоит показать видеосюжет о работе на вызовах, а также сложных и интересных случаях из медицинской практики. Медики продемонстрируют свои навыки на манекенах-тренажерах. В рамках конкурса будет проведена сердечная реанимация, наложение жгутов при кровотечении и общие моменты оказания первой помощи пострадавшим.

По итогам всех этапов будут определены финалисты в номинациях: лучший врач, лучший фельдшер и медсестра, сообщает Департамент здравоохранения Тюменской области.

#Аналитика#Медицина#Александр Мязин
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25