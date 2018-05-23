Профессиональный конкурс выявит лучших сельских врачей в Тюменской области

Жюри конкурса оценит домашнее творческое задание конкурсантов. Каждому из них предстоит показать видеосюжет о работе на вызовах, а также сложных и интересных случаях из медицинской практики. Медики продемонстрируют свои навыки на манекенах-тренажерах. В рамках конкурса будет проведена сердечная реанимация, наложение жгутов при кровотечении и общие моменты оказания первой помощи пострадавшим.