Общежитие на Камчатской заменит гостиницу «Колос» в маневренном фонде Тюмени

На смену тюменской гостинице «Колос», которой необходима кардинальная реконструкция, придет бывшее здание общежития по улице Камчатская, 41.
Долгое время гостиница «Колос» использовалась в качестве маневренного фонда, в ее номера временно селили, например, пострадавших от чрезвычайных ситуаций людей. В настоящее время зданию гостиницы требуется кардинальная реконструкция, кроме того, она находится в списках приватизации на 2018 год. Впрочем, эта процедура никак не отразится на работе с маневренным фондом, сообщает «Комсомольская правда».
Несмотря на это, администрация Тюмени начала реализацию проекта по ремонту и реконструкции бывшего здания общежития на Камчатской, 41, которое в ближайшем будущем может заменить гостиницу «Колос» в качестве маневренного фонда.
Проект реконструкции общежития уже разработан и сейчас проходит стадию государственной экспертизы. По словам директора городского департамента имущественных отношений Елены Уляшевой, ремонт здания будет завершен до конца текущего года.