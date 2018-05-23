Общежитие на Камчатской заменит гостиницу «Колос» в маневренном фонде Тюмени

Долгое время гостиница «Колос» использовалась в качестве маневренного фонда, в ее номера временно селили, например, пострадавших от чрезвычайных ситуаций людей. В настоящее время зданию гостиницы требуется кардинальная реконструкция, кроме того, она находится в списках приватизации на 2018 год. Впрочем, эта процедура никак не отразится на работе с маневренным фондом, сообщает «Комсомольская правда».