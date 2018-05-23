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Общежитие на Камчатской заменит гостиницу «Колос» в маневренном фонде Тюмени

23 мая 2018, 13:33
На смену тюменской гостинице «Колос», которой необходима кардинальная реконструкция, придет бывшее здание общежития по улице Камчатская, 41.
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Тюмень

На смену тюменской гостинице «Колос», которой необходима кардинальная реконструкция, придет бывшее здание общежития по улице Камчатская, 41.

Долгое время гостиница «Колос» использовалась в качестве маневренного фонда, в ее номера временно селили, например, пострадавших от чрезвычайных ситуаций людей. В настоящее время зданию гостиницы требуется кардинальная реконструкция, кроме того, она находится в списках приватизации на 2018 год. Впрочем, эта процедура никак не отразится на работе с маневренным фондом, сообщает «Комсомольская правда».

Несмотря на это, администрация Тюмени начала реализацию проекта по ремонту и реконструкции бывшего здания общежития на Камчатской, 41, которое в ближайшем будущем может заменить гостиницу «Колос» в качестве маневренного фонда.

Проект реконструкции общежития уже разработан и сейчас проходит стадию государственной экспертизы. По словам директора городского департамента имущественных отношений Елены Уляшевой, ремонт здания будет завершен до конца текущего года.

#Аналитика#Маневренный фонд#Гостиница «Колос»#Тюмень#Наиль Каримов
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