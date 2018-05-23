Объемы работ по капремонту в Тюмени падают из-за недопуска строителей на объект

В 2017 году городские власти заключили контракты на капремонт в 49 муниципальных учреждениях. На 1 апреля 2018 года выполнено 37 из них (75,5%). Еще в четырех помещениях строители устраняют замечания проверяющих, в трех помещениях выполнение работ перенесено. Также трое арендаторов отказались пускать строителей в помещения, а двое нанимателей отказались от проведения работ.