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Объемы работ по капремонту в Тюмени падают из-за недопуска строителей на объект

23 мая 2018, 12:33
В областной столице снижается объем работ по капремонту жилья. По словам городских властей, это происходит в том числе из-за отказов арендаторов муниципальной собственности пускать строителей на объекты.

Как считают депутаты, из-за позиции некоторых арендаторов муниципальной собственности планы по капремонту зданий не выполняются, а денежные средства городской казны остаются неосвоенными.

В 2017 году городские власти заключили контракты на капремонт в 49 муниципальных учреждениях. На 1 апреля 2018 года выполнено 37 из них (75,5%). Еще в четырех помещениях строители устраняют замечания проверяющих, в трех помещениях выполнение работ перенесено. Также трое арендаторов отказались пускать строителей в помещения, а двое нанимателей отказались от проведения работ.

Согласно плану, до конца 2018 года должен пройти капремонт 109 муниципальных жилых помещений.

В администрации напомнили, что в 2017 году были возмещены расходы на установку коллективных приборов учета тепловой энергии и воды в части доли муниципальной собственности в 469 многоквартирных домах, однако на 1 апреля 2018 года расходы возместили только в 13 домах.

Как утверждают чиновники, жители города все чаще самостоятельно устанавливают приборы учета, сообщает «Правда УРФО».

#Аналитика#Капремонт#ЖКХ#Недвижимость#Александр Мязин
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