Объемы работ по капремонту в Тюмени падают из-за недопуска строителей на объект

Как считают депутаты, из-за позиции некоторых арендаторов муниципальной собственности планы по капремонту зданий не выполняются, а денежные средства городской казны остаются неосвоенными.
В 2017 году городские власти заключили контракты на капремонт в 49 муниципальных учреждениях. На 1 апреля 2018 года выполнено 37 из них (75,5%). Еще в четырех помещениях строители устраняют замечания проверяющих, в трех помещениях выполнение работ перенесено. Также трое арендаторов отказались пускать строителей в помещения, а двое нанимателей отказались от проведения работ.
Согласно плану, до конца 2018 года должен пройти капремонт 109 муниципальных жилых помещений.
В администрации напомнили, что в 2017 году были возмещены расходы на установку коллективных приборов учета тепловой энергии и воды в части доли муниципальной собственности в 469 многоквартирных домах, однако на 1 апреля 2018 года расходы возместили только в 13 домах.
Как утверждают чиновники, жители города все чаще самостоятельно устанавливают приборы учета, сообщает «Правда УРФО».