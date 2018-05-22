Тюменские трактористы примут участие в конкурсе за звание лучшего в профессии

Тюменские трактористы сразятся за титул лучшего. Конкурсанты должны будут ответить на теоретические вопросы, показать знания ПДД, вспахать поле и продемонстрировать свои навыки в фигурном вождении трактора МТЗ.
Конкурс пройдет 29 июня 2018 года на платформе ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» в Казанском районе. В соревнованиях примут участие как сотрудники сельскохозяйственных организаций, так и специалисты крестьянских и фермерских угодий.
Состязание пройдет в несколько этапов. На первом конкурсантам будет необходимо за 25 минут ответить на более чем 30 вопросов, показать свои знания ПДД и безопасной эксплуатации техники.
В практической части конкурса участники продемонстрируют свои навыки в фигурном вождении трактора МТЗ с двухосным прицепом и вспашут отрезок поля с трехкорпусным плугом.
Жюри определит победителей конкурса по трем номинациям: «Самый молодой тракторист-машинист», «Абсолютный чемпион среди учащихся» и «Абсолютный чемпион», сообщает «АиФ Тюмень».