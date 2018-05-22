Тюменская область готовится к выборам нового губернатора

Ожидается, что выборы нового губернатора Тюменской области проведут в сентябре этого года. До этого регионом будет руководить политик, имя которого назовут в ближайшее время, сообщают «Тюменские известия». В рабочую группу по голосованию войдут депутаты Думы, сотрудники аппаратов профильных комитетов и избирательной комиссии области.