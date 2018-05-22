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Тюменская область готовится к выборам нового губернатора

22 мая 2018, 16:33
В Тюменской области стартовала подготовка к выборам нового губернатора в связи с утверждением бывшего руководителя региона Владимира Якушева на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В Тюменской области стартовала подготовка к выборам нового губернатора в связи с утверждением бывшего руководителя региона Владимира Якушева на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Ожидается, что выборы нового губернатора Тюменской области проведут в сентябре этого года. До этого регионом будет руководить политик, имя которого назовут в ближайшее время, сообщают «Тюменские известия». В рабочую группу по голосованию войдут депутаты Думы, сотрудники аппаратов профильных комитетов и избирательной комиссии области.

Владимир Якушев, по словам председателя областного парламента Сергея Корепанова, будучи губернатором Тюменской области, вывел регион на передовые рубежи страны по строительству жилья, дорог, созданию хорошего инвестиционного климата, качеству и объему электронных услуг и медицинскому обслуживанию.

#Аналитика#Тюменская область#Выборы губернатора#Наиль Каримов
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