Тюмень заняла второе место в рейтинге эффективности городского управления‍

Первую строчку рейтинга заняла Казань. Аналитики оценили деятельность властей города на 0,637 балла. Далее следует Тюмень с 0,619 балла. Город показал второе место в управленческих инициативах и восьмое – в экономике. В ТОП-3 также вошел Ростов-на-Дону, набрав 0,591 балла. На четвертом месте оказалась столица ХМАО – Ханты-Мансийск (0,589 балла).