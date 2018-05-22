Тюмень заняла второе место в рейтинге эффективности городского управления‍

Агентство АПЭК и Лаборатория региональных политических исследований Высшей школы экономики 21 мая опубликовали рейтинг эффективности городского управления региональных столиц РФ. В ТОП-5 оказались Тюмень и Ханты-Мансийск.
Эксперты оценивали деятельность муниципальных властей городов за первый квартал 2018 года. Основное внимание было уделено экономике города и управленческим инициативам.
Первую строчку рейтинга заняла Казань. Аналитики оценили деятельность властей города на 0,637 балла. Далее следует Тюмень с 0,619 балла. Город показал второе место в управленческих инициативах и восьмое – в экономике. В ТОП-3 также вошел Ростов-на-Дону, набрав 0,591 балла. На четвертом месте оказалась столица ХМАО – Ханты-Мансийск (0,589 балла).
Между тем аналитики отмечают, что прямой зависимости показателей города и управленческих инициатив нет. Наибольшим удельным показателем являются накопленные проблемы города и отношение к ним местных жителей.
Отметим, что рейтинг замыкают Махачкала, Петрозаводск и Волгоград. В этих городах низкие показатели экономического развития и большое количество нерешенных коммунальных проблем, сообщает РБК.