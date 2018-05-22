СК проверит информацию о падении футбольных ворот на ребенка в Тюмени

Информацию в социальных сетях опубликовала одна из свидетельниц происшествия. По ее словам, это уже не первый случай, когда на данной спортивной площадке инвентарь становится источником травматизма. Как сообщила женщина, год назад в результате падения футбольных ворот пострадал пятилетний ребенок.
Публикация в соцсетях и освещение данного инцидента в СМИ послужили основанием для проведения проверки со стороны Следственного управления СК РФ по Тюменской области с целью выяснить все обстоятельства, связанные с получением травмы ребенком, сообщает «Уральский меридиан».