nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Проекты тюменского режиссера признали лучшими в России

22 мая 2018, 16:03
Проекты тюменского сценариста и режиссера Шамиля Агаева удостоились сразу семи наград отечественных фестивалей кино и социальной рекламы.

Проекты тюменского сценариста и режиссера Шамиля Агаева удостоились сразу семи наград отечественных фестивалей кино и социальной рекламы.

Так, высшую оценку на российских фестивалях кино и рекламы «Имидж Pro», «Выход» и «25 кадр» получили работы тюменского кинематографиста: «Не по регламенту», социальный ролик «Вы – достойный пример», анимационное видео «Воруют только лузеры» и фотопроект «В пьянстве нет героизма». Также данные проекты были суммарно удостоены семи дипломов. Все четыре работы были созданы в рамках общественной инициативы «Шанс», цель которой показать молодежи позитивный путь для реализации своего личностного потенциала.

Ранее мы сообщали о том, что социальной ролик «Вы – достойный пример…» Шамиля Агаева был отобран для участия в финальном этапе конкурса «Telling Stories Fest». Пять видеоработ, среди которых и проект тюменского режиссера, оценит известный голливудский режиссер Даррен Аронофски.

#Аналитика#Шамиль Агаев#Кино#Творчество#Наиль Каримов
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25