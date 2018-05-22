Проекты тюменского режиссера признали лучшими в России

Так, высшую оценку на российских фестивалях кино и рекламы «Имидж Pro», «Выход» и «25 кадр» получили работы тюменского кинематографиста: «Не по регламенту», социальный ролик «Вы – достойный пример», анимационное видео «Воруют только лузеры» и фотопроект «В пьянстве нет героизма». Также данные проекты были суммарно удостоены семи дипломов. Все четыре работы были созданы в рамках общественной инициативы «Шанс», цель которой – показать молодежи позитивный путь для реализации своего личностного потенциала.