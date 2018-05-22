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Мошенницы похитили деньги и ювелирные украшения у пенсионерки в Ишиме

22 мая 2018, 10:33
В один из отделов МВД Ишима 21 мая обратилась пожилая женщина с заявлением о пропаже ювелирных изделий и большой суммы денежных средств.

В ходе опроса пенсионерки 1934 года рождения стражи правопорядка установили, что с ней на улице завязали разговор две женщины. Они сообщили, что на потерпевшую наведена порча, и предложили свои услуги по ее снятию. Пенсионерка отдала злоумышленницам ювелирные украшения и денежные средства. Общая сумма ущерба составила 45 000 рублей.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). На данный момент полицейские ведут поиск двух неизвестных женщин, сообщает МВД по Тюменской области.

Напомним, что очень часто жертвами мошенников становятся именно пенсионеры. 20 апреля пожилая тюменка перевела 170 000 рублей неизвестному в качестве денежной компенсации за услуги ЖКХ.

#Аналитика#МВД#Александр Мязин
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