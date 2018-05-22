Мошенницы похитили деньги и ювелирные украшения у пенсионерки в Ишиме

В ходе опроса пенсионерки 1934 года рождения стражи правопорядка установили, что с ней на улице завязали разговор две женщины. Они сообщили, что на потерпевшую наведена порча, и предложили свои услуги по ее снятию. Пенсионерка отдала злоумышленницам ювелирные украшения и денежные средства. Общая сумма ущерба составила 45 000 рублей.