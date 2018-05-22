Купить земельный участок с большой скидкой можно 26 мая на празднике для всей семьи

26 мая в 12-00 компания «Навигатор» приглашает на семейный праздник – Большой пикник в «Альпийской долине», посвященный официальному открытию 3-ей очереди поселка.
Только в этот день участники праздника смогут забронировать земельный участок в любой очереди коттеджного поселка со скидкой 100 тыс.руб! Скидка действительна при 100% оплате земельного участка до 31.05.2018 г.
В этом году праздник пройдет в формате большого дружного пикника с массой развлечений и угощений, которые компания «Навигатор» организовывает для гостей абсолютно бесплатно:
И, конечно, розыгрыш призов от компании «Навигатор» и всех партнеров праздника!
Ждем всех желающих на веселом семейном празднике – Большом пикнике в «Альпийской долине». Ирбитский тракт, 27 км. Приезжайте! Будет интересно и детям, и взрослым.
Подробности по телефону: 565-787