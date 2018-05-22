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Купить земельный участок с большой скидкой можно 26 мая на празднике для всей семьи

22 мая 2018, 09:01
26 мая в 12-00 компания «Навигатор» приглашает на семейный праздник - Большой пикник в «Альпийской долине», посвященный официальному открытию 3-ей очереди поселка.

26 мая в 12-00 компания «Навигатор» приглашает на семейный праздник – Большой пикник в «Альпийской долине», посвященный официальному открытию 3-ей очереди поселка.

Только в этот день участники праздника смогут забронировать земельный участок в любой очереди коттеджного поселка со скидкой 100 тыс.руб! Скидка действительна при 100% оплате земельного участка до 31.05.2018 г.

В этом году праздник пройдет в формате большого дружного пикника с массой развлечений и угощений, которые компания «Навигатор» организовывает для гостей абсолютно бесплатно:

  • все желающие смогут угоститься горячими шашлыками и пловом в казане, приготовленными на свежем воздухе;
  • детишек и родителей порадует контактный зоопарк с интересными животными, которых можно кормить, гладить и фотографировать;
  • веселые аниматоры развлекут маленьких гостей праздника, а ребята постарше смогут поучаствовать в соревнованиях по аэробейсболу или принять участие в творческих мастер-классах;
  • мужчин ожидает увлекательный тест-драйв по поселку, а женщины смогут принять участие в мастер-классе по зумбе на свежем воздухе.

И, конечно, розыгрыш призов от компании «Навигатор» и всех партнеров праздника!

Ждем всех желающих на веселом семейном празднике – Большом пикнике в «Альпийской долине». Ирбитский тракт, 27 км. Приезжайте! Будет интересно и детям, и взрослым.

Подробности по телефону: 565-787

#Аналитика#Недвижимость#Альбина
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