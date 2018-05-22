Дональд Трамп согласился сняться в клипе Эмина

В частности, исполнитель порадовал поклонников сообщением о выходе нового альбома на английском языке, работа над которым заняла более трех лет. В течение ближайшего месяца ожидается выход первого сингла.
Съемки эпизода с участием Дональда Трампа заняли не больше 10 минут, иначе Трамп мог отказаться. Съемки проходили в Москве, в одном из отелей, принадлежащих нынешнему президенту США.
Также в процессе прямого эфира Эмин рассказал о своей заветной мечте – воспитать в своих детях стремление чего-то добиться в жизни. А летом начнутся съемки художественного фильма, в котором будут сниматься «все российские актеры».
В рамках развития своего лейбла с конца мая начнет вещание специальная радиостанция с одноименным названием. Особенностью этой радиостанции станет то, что музыкальные композиции будут отбираться исключительно на основании популярности в данный момент. По словам Агаларова, даже он, являясь владельцем, не будет продвигать свои композиции в обход этого основного правила.
Среди своих музыкальных кумиров Эмин назвал Муслима Магомаева, Адриано Челентано, группу «Любэ», Игоря Талькова, Виктора Цоя и Тома Джонса, сообщает пресс-служба социальной сети «Одноклассники».