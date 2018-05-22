Дональд Трамп согласился сняться в клипе Эмина

В рамках развития своего лейбла с конца мая начнет вещание специальная радиостанция с одноименным названием. Особенностью этой радиостанции станет то, что музыкальные композиции будут отбираться исключительно на основании популярности в данный момент. По словам Агаларова, даже он, являясь владельцем, не будет продвигать свои композиции в обход этого основного правила.