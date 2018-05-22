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До конца недели в Тюмени устранят последствия воскресного урагана

22 мая 2018, 07:33
В администрации города Тюмени прошло экстренное заседание, на котором обсуждался план работ по устранению последствий урагана. Сильный ветер повредил кровлю нескольких зданий, сломал большое количество деревьев и вызвал отключение электроснабжения.

Руководители ведомств в ходе заседания рассказали о проделанной работе. В частности, сравнительно небольшое время ушло на восстановление энергоснабжения.

Для уборки мусора и поваленых деревьев были сформированы специальные бригады. Управляющие компании провели осмотр зданий и дворовых территорий, чтобы выяснить возможные повреждения и принять необходимые меры по их устранению.

Из городского бюджета будут выделены средства для проведения ремонта кровли поврежденных многоэтажных зданий. В целом последствия стихии планируется устранить до конца текущей недели, сообщает «Тюменская линия».

Портал NashGorod.ru сообщал о том, что в период с 21-22 мая, возможно, в Тюмени ожидается повторение урагана, который прошел в городе в минувшее воскресенье. Управление МЧС по Тюменской области призывает горожан внимательно следить за прогнозом погоды, чтобы не оказаться на улице в момент разгула стихии.

#Аналитика#Погода в Тюмени#Уборка улиц#Алексей Колесов
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