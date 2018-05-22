До конца недели в Тюмени устранят последствия воскресного урагана

Портал NashGorod.ru сообщал о том, что в период с 21-22 мая, возможно, в Тюмени ожидается повторение урагана, который прошел в городе в минувшее воскресенье. Управление МЧС по Тюменской области призывает горожан внимательно следить за прогнозом погоды, чтобы не оказаться на улице в момент разгула стихии.