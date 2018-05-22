Более 100 000 жителей Тюменской области приняли участие в акции «Ночь музеев»

В Тюменском регионе прошла акция «Ночь музеев», которую посетило 105 000 жителей области. В ходе акции 20 мая проходили выставки, мастер-классы, квесты, фотоэкскурсии и многое другое. Подобное многообразие привлекло огромное количество гостей.
В Тюмени в этот день прошли 28 выставок и 30 экспозиций, а также многочисленные показательные выступления артистов. Помимо многочисленных мероприятий в областной столице, в Заводоуковске, например, участники акции побывали в местном краеведческом музее. В Ишиме для всех желающих состоялась театрализованная экскурсия «Боевой путь 229-й стрелковой дивизии», а также интерактивные шоу-программы для зрителей.
По всей области прошли тематические выставки и концерты местных творческих объединений.
Организаторы и муниципальные власти отмечают, что в регионе растет интерес к подобным мероприятиям, сообщает пресс-служба Департамента культуры Тюменской области.