nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Более 100 000 жителей Тюменской области приняли участие в акции «Ночь музеев»

22 мая 2018, 15:03
В Тюменском регионе прошла акция «Ночь музеев», в которой участвовало 105 000 жителей области. В ходе акции 20 мая проходили выставки, мастер-классы, квесты, фотоэкскурсии и многое другое.

В Тюменском регионе прошла акция «Ночь музеев», которую посетило 105 000 жителей области. В ходе акции 20 мая проходили выставки, мастер-классы, квесты, фотоэкскурсии и многое другое. Подобное многообразие привлекло огромное количество гостей.

В Тюмени в этот день прошли 28 выставок и 30 экспозиций, а также многочисленные показательные выступления артистов. Помимо многочисленных мероприятий в областной столице, в Заводоуковске, например, участники акции побывали в местном краеведческом музее. В Ишиме для всех желающих состоялась театрализованная экскурсия «Боевой путь 229-й стрелковой дивизии», а также интерактивные шоу-программы для зрителей.

По всей области прошли тематические выставки и концерты местных творческих объединений.

Организаторы и муниципальные власти отмечают, что в регионе растет интерес к подобным мероприятиям, сообщает пресс-служба Департамента культуры Тюменской области.

#Аналитика#Ночь музеев#Александр Мязин
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25