Жительница Свердловской области разгуливала по железнодорожным путям с малолетним ребенком

В отношении женщины, которая уже привлекалась к административной ответственности по статьям «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ. Также собранные материалы были направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и в территориальный орган внутренних дел по Талицкому району для принятия решения, сообщает пресс-служба Тюменского Линейного отдела МВД России на транспорте.