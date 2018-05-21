Жительница Свердловской области разгуливала по железнодорожным путям с малолетним ребенком

В середине мая текущего года прогулка 28-летней жительницы поселка Троицкий Талицкого района (Свердловская область) по железнодорожным путям с малолетним ребенком едва не стала причиной трагедии.
О том, что неизвестная женщина разгуливает с ребенком по железнодорожным путям сообщил машинист грузового поезда, который применил экстренное торможение, чтобы не сбить людей. Информация об инциденте была передана в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.
Транспортные полицейские выяснили личность женщины, которой оказалась 28-летняя жительница поселка Троицкий Талицкого района (Свердловская область), после чего посетили дом женщины.
В доме оказалось грязно, много мусора, на кровати не было чистого белья, также выяснилось, что женщина не работает и не имеет средств к существованию. Кроме того, ее четырехлетний ребенок, по словам соседей женщины, не посещает детский сад.
В отношении женщины, которая уже привлекалась к административной ответственности по статьям «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ. Также собранные материалы были направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и в территориальный орган внутренних дел по Талицкому району для принятия решения, сообщает пресс-служба Тюменского Линейного отдела МВД России на транспорте.