Водитель из Кургана обвиняется в использовании поддельных прав

19 апреля 2018 года на грузовике МАЗ мужчина выехал из Тюмени в Курган. Он был остановлен сотрудниками ГИБДД вблизи села Червишево. В ходе проверки ВУ сотрудники ДПС усомнились в их подлинности. В базе данных курганец был лишен прав. Для разбирательств мужчина был доставлен в ближайший отдел полиции. Ему грозит штраф, либо лишение свободы до 2 лет, сообщает прокуратура Тюменского региона.