Водитель из Кургана обвиняется в использовании поддельных прав

По версии следствия 1 июля 2017 года мужчина был осужден за вождение машины в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ). Суд назначил ему 300 общественных работ и отстранил от права воздения автотранспортом на срок 2 года.
В августе 2017 года мужчина приобрел через Интернет поддельное ВУ за 25 000 рублей. И продолжил водить машину.
19 апреля 2018 года на грузовике МАЗ мужчина выехал из Тюмени в Курган. Он был остановлен сотрудниками ГИБДД вблизи села Червишево. В ходе проверки ВУ сотрудники ДПС усомнились в их подлинности. В базе данных курганец был лишен прав. Для разбирательств мужчина был доставлен в ближайший отдел полиции. Ему грозит штраф, либо лишение свободы до 2 лет, сообщает прокуратура Тюменского региона.