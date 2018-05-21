nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Водитель из Кургана обвиняется в использовании поддельных прав

21 мая 2018, 14:34
Тюменская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего курганца, который обвиняется в использовании поддельных водительских прав (ч.3 ст. 327 УК РФ).

По версии следствия 1 июля 2017 года мужчина был осужден за вождение машины в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ). Суд назначил ему 300 общественных работ и отстранил от права воздения автотранспортом на срок 2 года.

В августе 2017 года мужчина приобрел через Интернет поддельное ВУ за 25 000 рублей. И продолжил водить машину.

19 апреля 2018 года на грузовике МАЗ мужчина выехал из Тюмени в Курган. Он был остановлен сотрудниками ГИБДД вблизи села Червишево. В ходе проверки ВУ сотрудники ДПС усомнились в их подлинности. В базе данных курганец был лишен прав. Для разбирательств мужчина был доставлен в ближайший отдел полиции. Ему грозит штраф, либо лишение свободы до 2 лет, сообщает прокуратура Тюменского региона.

#Новости#Прокуратура#ГИБДД#Подделки#Транспорт#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25