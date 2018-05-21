В Тюмени трое жителей Первоуральска пытались сбыть более 1,4 кг синтетики

В октябре 2017 года одну из партий синтетики весом около 1 кг они перевезли в Тюмени с целью сбыта. 13 октября криминальное трио прибыло в областную столицу, где намеревалась сделать тайник на берегу реки. В этот момент один из подельников находился в состоянии опьянения, что привлекло внимание сотрудников полиции. В ходе проверки документов и личном досмотре молодых людей полицейские обнаружили пакет с неизвестным содержимом. Все трое были доставлены в отдел полиции, а неизвестное вещество отправлено на экспертизу, которая подтвердила наличие в пакете синтетического запрещенного в РФ вещества.