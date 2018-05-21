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В Тюмени трое жителей Первоуральска пытались сбыть более 1,4 кг синтетики

21 мая 2018, 14:03
Трое жителей Свердловской области обвиняются в попытке сбыта крупной партии наркотиков в областной столице.

Трое жителей Свердловской области обвиняются в попытке сбыта крупной партии наркотиков в областной столице.

По версии прокуроров, молодые люди от 21 и 22 лет с 2017 года сбывают запрещенные вещества через сеть сайтов. Они смогли самостоятельно изготовить синтетические наркотики в Первоуральске, после чего распространяли их через тайники.

В октябре 2017 года одну из партий синтетики весом около 1 кг они перевезли в Тюмени с целью сбыта. 13 октября криминальное трио прибыло в областную столицу, где намеревалась сделать тайник на берегу реки. В этот момент один из подельников находился в состоянии опьянения, что привлекло внимание сотрудников полиции. В ходе проверки документов и личном досмотре молодых людей полицейские обнаружили пакет с неизвестным содержимом. Все трое были доставлены в отдел полиции, а неизвестное вещество отправлено на экспертизу, которая подтвердила наличие в пакете синтетического запрещенного в РФ вещества.

Также сотрудниками МВД был проведен обыск в гараже Первоуральска, где были изъяты 430 гр наркотиков. На данный момент прокуратура города направила материалы дела для рассмотрения в Калининский районный суд, сообщает прокуратора Тюменской области.

#Аналитика#Прокуратура#Наркотики#Александр Мязин
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