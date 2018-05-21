В Тюмени индекс промышленного производства вырос до 108,1%

В 2017 году в областной столице была успешно завершена программа по реализации крупных инвестиционных проектов (по созданию, расширению, модернизации промышленных предприятий). В Тюменской области сохранены все основные формы государственной поддержки промпредприятий и предпринимателей.
В апреле этого года отмечен рост промышленного производства по Тюменской области, он состовляет – 108,1%.
В области добычи полезных ископаемых, индекс промышленного производства состовляет – 101,7%.
В обрабатывающих производствах – 111%.
В обеспечении электроэнергией, газом, паром — 104,5%.
В области водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов – 112,6%.
Также в Тюмени продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, к которым относится: строительство нового завода по производству гормональных препаратов; завода по ремонту нефтеперекачивающего оборудования; создание нового производства на других заводах города.
Помимо этого, завершается создание производства по деревообработке в Уватском районе, как сообщает «Тюменская линия». Стоит отметить, что на данный момент идет доработка проектов по строительству фабрик по производству картона и переработке полимерных отходов.