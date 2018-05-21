В Тюмени индекс промышленного производства вырос до 108,1%

В 2017 году в областной столице была успешно завершена программа по реализации крупных инвестиционных проектов (по созданию, расширению, модернизации промышленных предприятий). В Тюменской области сохранены все основные формы государственной поддержки промышленных предприятий и предпринимателей.

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