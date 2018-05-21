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В Тюмени индекс промышленного производства вырос до 108,1%

21 мая 2018, 19:04
В 2017 году в областной столице была успешно завершена программа по реализации крупных инвестиционных проектов (по созданию, расширению, модернизации промышленных предприятий). В Тюменской области сохранены все основные формы государственной поддержки промышленных предприятий и предпринимателей.
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Тюмень

В 2017 году в областной столице была успешно завершена программа по реализации крупных инвестиционных проектов (по созданию, расширению, модернизации промышленных предприятий). В Тюменской области сохранены все основные формы государственной поддержки промпредприятий и предпринимателей.

В апреле этого года отмечен рост промышленного производства по Тюменской области, он состовляет – 108,1%.

В области добычи полезных ископаемых, индекс промышленного производства состовляет – 101,7%.

В обрабатывающих производствах – 111%.

В обеспечении электроэнергией, газом, паром — 104,5%.

В области водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов – 112,6%.

Также в Тюмени продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, к которым относится: строительство нового завода по производству гормональных препаратов; завода по ремонту нефтеперекачивающего оборудования; создание нового производства на других заводах города.

Помимо этого, завершается создание производства по деревообработке в Уватском районе, как сообщает «Тюменская линия». Стоит отметить, что на данный момент идет доработка проектов по строительству фабрик по производству картона и переработке полимерных отходов.

#Аналитика#Производство#Тюмень#Виктория Макарова
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