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В России могут начать выдавать ипотеку с 14 лет

21 мая 2018, 18:04
Депутат Госдумы Василий Власов предложил Центральному банку и министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разрешить выдачу ипотеки с 14 лет с правом сдавать недвижимое имущество в аренду.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил Центральному банку и министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разрешить выдачу ипотеки с 14 лет с правом сдавать недвижимое имущество в аренду.

Парламентарий считает, что его идея поможет решить проблему с обеспечением жильем молодых людей. Кроме того, депутат предлагает новые правила, по которым платежи за ипотечное жилье шли бы вначале на погашение не процентов, а основного долга за недвижимость, из-за чего общий размер пени был бы меньше в случае неисполнения обязательств.

В настоящее время из-за нестабильной экономической ситуации в России молодые люди не спешат брать на себя долгосрочные финансовые обязательства, заявляет Власов и добавляет, что предложенная им инициатива позволила бы молодым людям к достижению возраста 25-30 лет иметь свое собственное жилье, сообщает РИА Новости.

#Аналитика#Ипотека#Россия#Недвижимость#Наиль Каримов
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