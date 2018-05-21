В России могут начать выдавать ипотеку с 14 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил Центральному банку и министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разрешить выдачу ипотеки с 14 лет с правом сдавать недвижимое имущество в аренду.
Парламентарий считает, что его идея поможет решить проблему с обеспечением жильем молодых людей. Кроме того, депутат предлагает новые правила, по которым платежи за ипотечное жилье шли бы вначале на погашение не процентов, а основного долга за недвижимость, из-за чего общий размер пени был бы меньше в случае неисполнения обязательств.
В настоящее время из-за нестабильной экономической ситуации в России молодые люди не спешат брать на себя долгосрочные финансовые обязательства, заявляет Власов и добавляет, что предложенная им инициатива позволила бы молодым людям к достижению возраста 25-30 лет иметь свое собственное жилье, сообщает РИА Новости.