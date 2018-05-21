В России могут начать выдавать ипотеку с 14 лет

Парламентарий считает, что его идея поможет решить проблему с обеспечением жильем молодых людей. Кроме того, депутат предлагает новые правила, по которым платежи за ипотечное жилье шли бы вначале на погашение не процентов, а основного долга за недвижимость, из-за чего общий размер пени был бы меньше в случае неисполнения обязательств.