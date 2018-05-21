Ураганный ветер прошелся по Тюмени 20 мая

«Объявили штормовое предупреждение после урагана? А до этого нельзя было предупредить? Синоптики даже не могут угадать погоду на завтра, а тут ураган», – сообщил один из очевидцев стихии. МЧС массово разослало СМС сообщение о том, что ураганный ветер возможен вплоть до вечера воскресенья, сообщает newsprom.ru.