Ураганный ветер прошелся по Тюмени 20 мая

Как результат по всему городу отмечаются сообщения об ущербе, который нанесла стихия. В городских пабликах жители Тюмени делятся многочисленными фотографиями последствий стихии.
Шквалистый ветер снес палатки фестиваля «Жара» на площади 400-летия и нарушил организацию фестиваля «Экстрим-Экспо». Ветер повалил на землю часть палаток фестивалей, в результате организаторы были вынуждены срочно разобрать уцелевшие палатки. Горожане сообщают об обрушившихся строительных лесах на стройплощадках, а также обрушению кирпичных стен жилых зданий. В медколледже на улице Малыгина ураганный ветер сорвал часть кровли.
Пострадали и автомобили тюменцев. В течении дня ветер срывал со зданий различные небольшие вещи, которые падали на автомобили, а также деревья. Между тем горожане сообщают, что получили предупреждение об усилении ветра уже после того, как город настигла стихия.
«Объявили штормовое предупреждение после урагана? А до этого нельзя было предупредить? Синоптики даже не могут угадать погоду на завтра, а тут ураган», – сообщил один из очевидцев стихии. МЧС массово разослало СМС сообщение о том, что ураганный ветер возможен вплоть до вечера воскресенья, сообщает newsprom.ru.