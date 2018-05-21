nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ураганный ветер прошелся по Тюмени 20 мая

21 мая 2018, 09:49
В Тюмени 20 мая прошел ураган. В определенных районах города ветер достигал скорости 26 м/с.

Как результат по всему городу отмечаются сообщения об ущербе, который нанесла стихия. В городских пабликах жители Тюмени делятся многочисленными фотографиями последствий стихии.

Шквалистый ветер снес палатки фестиваля «Жара» на площади 400-летия и нарушил организацию фестиваля «Экстрим-Экспо». Ветер повалил на землю часть палаток фестивалей, в результате организаторы были вынуждены срочно разобрать уцелевшие палатки. Горожане сообщают об обрушившихся строительных лесах на стройплощадках, а также обрушению кирпичных стен жилых зданий. В медколледже на улице Малыгина ураганный ветер сорвал часть кровли.

Пострадали и автомобили тюменцев. В течении дня ветер срывал со зданий различные небольшие вещи, которые падали на автомобили, а также деревья. Между тем горожане сообщают, что получили предупреждение об усилении ветра уже после того, как город настигла стихия.

«Объявили штормовое предупреждение после урагана? А до этого нельзя было предупредить? Синоптики даже не могут угадать погоду на завтра, а тут ураган», – сообщил один из очевидцев стихии. МЧС массово разослало СМС сообщение о том, что ураганный ветер возможен вплоть до вечера воскресенья, сообщает newsprom.ru.

#Новости#ЧП#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25