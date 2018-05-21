Тюменец продает раритетную газету за 150 тысяч рублей

Житель Тюмени выставил на продажу газету-ровесницу Победы. Владелец исторического лота хочет за него 150 тысяч рублей.
Как пишет сам коллекционер в объявлении, газета находится в отличном состоянии, а номер издания «Красная звезда» был выпущен 10 мая 1945 года.
В данном номере опубликованы обращения генерального секретаря СССР Иосифа Сталина, премьера Великобритании Уинстона Черчилля, президента США Гарри Трумэна, указ об учреждении медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне и фотографии с парада на Красной площади, сообщает «Вслух.ру».