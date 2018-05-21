Пожилой мужчина скончался на автобусной остановке в Тюмени

На станцию скорой помощи тревожный вызов поступил в 6.41. Через 11 минут на место инцидента прибыли медики. Им оставалось только констатировать смерть. Очевидцы отметили, что позже сотрудники полиции уехали, однако труп продолжал лежать в черном мешке около остановки.