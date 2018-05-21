nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пожилой мужчина скончался на автобусной остановке в Тюмени

21 мая 2018, 11:33
В Тюмени на улице Моторостроителей около автобусной остановки нашли тело человека. Очевидцы сообщают, что рядом с трупом мужчины рыдала женщина и находились сотрудники МВД.

В Тюмени на улице Моторостроителей около автобусной остановки нашли тело человека. Очевидцы сообщают, что рядом с трупом мужчины рыдала женщина и находились сотрудники МВД.

На станцию скорой помощи тревожный вызов поступил в 6.41. Через 11 минут на место инцидента прибыли медики. Им оставалось только констатировать смерть. Очевидцы отметили, что позже сотрудники полиции уехали, однако труп продолжал лежать в черном мешке около остановки.

Как сообщили в СКР, при осмотре стражи правопорядка не выявили признаков насильственной смерти. Мужчине было 70 лет, сообщает «Вслух.ру».

Напомним, что подобная ситуация произошла 20 мая. Жители Тюмени обнаружили труп мужчины на одной из автобусных остановок в поселке Антипино.

#Новости#Остановка#Смерть#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25