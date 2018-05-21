Пожилой мужчина скончался на автобусной остановке в Тюмени

В Тюмени на улице Моторостроителей около автобусной остановки нашли тело человека. Очевидцы сообщают, что рядом с трупом мужчины рыдала женщина и находились сотрудники МВД.
На станцию скорой помощи тревожный вызов поступил в 6.41. Через 11 минут на место инцидента прибыли медики. Им оставалось только констатировать смерть. Очевидцы отметили, что позже сотрудники полиции уехали, однако труп продолжал лежать в черном мешке около остановки.
Как сообщили в СКР, при осмотре стражи правопорядка не выявили признаков насильственной смерти. Мужчине было 70 лет, сообщает «Вслух.ру».
Напомним, что подобная ситуация произошла 20 мая. Жители Тюмени обнаружили труп мужчины на одной из автобусных остановок в поселке Антипино.