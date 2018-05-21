МЧС предупреждает тюменцев о возможном ураганном ветре в ближайшие сутки

Наиболее безопасными местами для того, чтобы переждать стихию, являются подземные переходы и подъезды зданий. Ни в коем случае нельзя укрываться за автобусными остановками и недостроенными зданиями. Также не следует использовать в качестве укрытия стены зданий и пространство под балконами.