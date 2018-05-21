МЧС предупреждает тюменцев о возможном ураганном ветре в ближайшие сутки

В течение ближайших суток, с 20-00 21 мая по 20-00 22 мая в ночное время ожидается небольшой дождь, скорость ветра в пределах 5-10 м/с. В течение дня 22 мая ожидается дождь, ветер 8-13 м/с, местами возможны порывы до 17-22 м/с.
Сильный ветер может стать причиной множества техногенных аварий, которые причинят неудобства горожанам. В частности, возможны перебои с энергоснабжением, телефонной связью, стихия может сказаться и на работе жилищно-коммунального хозяйства.
В этот период жителям города необходимо проявлять особую осторожность, чтобы обезопасить себя и своих близких от возможного травматизма. Наибольшую опасность представляют слабозакрепленные конструкции, разрушение кровельной части зданий и сооружений, движение по городу на любом виде транспорта.
Специалисты МЧС рекомендуют в этот период следить за метеосводками и планировать передвижение вне помещений с учетом погодных условий и дают несколько рекомендаций на тот случай, если непогода застала вас на улице.
Наиболее безопасными местами для того, чтобы переждать стихию, являются подземные переходы и подъезды зданий. Ни в коем случае нельзя укрываться за автобусными остановками и недостроенными зданиями. Также не следует использовать в качестве укрытия стены зданий и пространство под балконами.
Уходя из дома рекомендуется отключить от сети все электроприборы, так как возможные перепады напряжения могут вывести из строя бытовую технику и стать причиной пожара, сообщает пресс-служба УМЧС по Тюменской области.