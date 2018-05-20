Тюменцы обеспокоены судьбой замурованных на территории детсада щенков

Но осторожные животные не покидают своего убежища, выходят только ночью, когда в учреждении никого нет. Администрация детского сада тесно сотрудничает по этому вопросу с волонтерами, и совместными усилиями они будут и в дальнейшем предпринимать попытки поймать животных.