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Тюменцы обеспокоены судьбой замурованных на территории детсада щенков

20 мая 2018, 09:03
Тюменские зоозащитники продолжают следить за судьбой двух щенков, которые поселились на территории одного из детских садов города.

Как сообщал ранее портал «Nashgorod», 13 мая жительница города раскопала дыру на входе в пристанище для собак, однако щенки боятся его покидать. Также, женщина рассказала о случившемся зооактивистам города. По мнению пользователей, это делается по указанию директора дошкольного учреждения.

Руководство детского сада отвергает всяческие обвинения в свой адрес. Напротив, по утверждению заместителя заведующей, персонал делает все возможное, чтобы поймать животных и передать их в руки общественников, рассказали в «Наша Газета».

Но осторожные животные не покидают своего убежища, выходят только ночью, когда в учреждении никого нет. Администрация детского сада тесно сотрудничает по этому вопросу с волонтерами, и совместными усилиями они будут и в дальнейшем предпринимать попытки поймать животных.

#Новости#Собаки#Детский сад#Алексей Колесов#Общество
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