Тюменцы обеспокоены судьбой замурованных на территории детсада щенков

Как сообщал ранее портал «Nashgorod», 13 мая жительница города раскопала дыру на входе в пристанище для собак, однако щенки боятся его покидать. Также, женщина рассказала о случившемся зооактивистам города. По мнению пользователей, это делается по указанию директора дошкольного учреждения.
Руководство детского сада отвергает всяческие обвинения в свой адрес. Напротив, по утверждению заместителя заведующей, персонал делает все возможное, чтобы поймать животных и передать их в руки общественников, рассказали в «Наша Газета».
Но осторожные животные не покидают своего убежища, выходят только ночью, когда в учреждении никого нет. Администрация детского сада тесно сотрудничает по этому вопросу с волонтерами, и совместными усилиями они будут и в дальнейшем предпринимать попытки поймать животных.