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Житель Тюмени поджег собственную квартиру и сбежал

19 мая 2018, 08:01
Житель Тюмени устроил поджег собственной квартиры, чтобы позлить свою жену, проживающую отдельно. Мужчина отправил супруге фотографии охваченной огнем жилплощади, после чего сбежал.

Житель Тюмени устроил поджог собственной квартиры, чтобы позлить свою жену, проживающую отдельно. Мужчина отправил супруге фотографии охваченной огнем жилплощади, после чего сбежал.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в результате пожара пострадала квартира соседей, проживающих снизу. Таким образом, от действия пьяного мужчины причинен ущерб на сумму, превышающую 600 тыс. рублей.

Пожар произошел в начале января 2018 года. К этому моменту супруги находились в состоянии развода: мужчина еще осенью выгнал из квартиры жену и детей.

Сейчас поджигатель ответит за свои действия перед судом.

#Новости#Поджог#Умышленное повреждение имущества#Алексей Колесов#Происшествия
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