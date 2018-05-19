Житель Тюмени поджег собственную квартиру и сбежал

Житель Тюмени устроил поджог собственной квартиры, чтобы позлить свою жену, проживающую отдельно. Мужчина отправил супруге фотографии охваченной огнем жилплощади, после чего сбежал.
Как сообщает прокуратура Тюменской области, в результате пожара пострадала квартира соседей, проживающих снизу. Таким образом, от действия пьяного мужчины причинен ущерб на сумму, превышающую 600 тыс. рублей.
Пожар произошел в начале января 2018 года. К этому моменту супруги находились в состоянии развода: мужчина еще осенью выгнал из квартиры жену и детей.
Сейчас поджигатель ответит за свои действия перед судом.