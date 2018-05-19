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Владимир Драчев займет пост президента Союза биатлонистов России

19 мая 2018, 11:03
В Тюмени прошли выборы руководителя Союза биатлонистов России. По итогам голосования пост главы организации займет Владимир Драчев.

Одной из основных задач нового правления СБР является создание благоприятного микроклимата внутри главной команды страны.

«Необходимо, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно, а тренеры чувствовали ответственность за результат», – заявил Сергей Чепиков, который вошел в состав руководства СБР.

Основным конкурентом на пост президента СБР стал Виктор Майгуров. Из-за высокой конкуренции выборы проводились в три тура. Большинством голосов победу одержал Драчев, опередив конкурента более чем на 50%. Добавим, что Майгуров также войдет в состав правления СБР, сообщает ТАСС.

#Новости#Биатлон#Выборы#Алексей Колесов#Спорт
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