Владимир Драчев займет пост президента Союза биатлонистов России

Одной из основных задач нового правления СБР является создание благоприятного микроклимата внутри главной команды страны.
«Необходимо, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно, а тренеры чувствовали ответственность за результат», – заявил Сергей Чепиков, который вошел в состав руководства СБР.
Основным конкурентом на пост президента СБР стал Виктор Майгуров. Из-за высокой конкуренции выборы проводились в три тура. Большинством голосов победу одержал Драчев, опередив конкурента более чем на 50%. Добавим, что Майгуров также войдет в состав правления СБР, сообщает ТАСС.