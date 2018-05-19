Владимир Драчев займет пост президента Союза биатлонистов России

Основным конкурентом на пост президента СБР стал Виктор Майгуров. Из-за высокой конкуренции выборы проводились в три тура. Большинством голосов победу одержал Драчев, опередив конкурента более чем на 50%. Добавим, что Майгуров также войдет в состав правления СБР, сообщает ТАСС.