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Призывники Тюменского района прошли курс молодого бойца

19 мая 2018, 13:03
В тюменском районе прошел традиционный День призывника. Более 20 будущих солдат на берегу озера Андреевское знакомились с предстоящей профессией по защите Родины.

Во время экскурсии призывники познакомились с особенностями размещения и проживания военнослужащих в солдатской казарме. Затем ребята посмотрели показательные выступления курсантов ТВВИКУ, после чего прошли своеобразный курс молодого бойца: перетягивание каната, стрельба и упражнение по разборке/сборке макета АК-74.

Но наибольшие эмоции у будущих солдат вызвало посещение танкодрома, где они смогли понаблюдать за работой настоящей боевой и вспомогательной техники.

После солдатского обеда на вопросы призывников ответил военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов полковник Андрей Матвеев, сообщает «Тюменская область сегодня».

#Новости#Военный призыв#Тюменский район#Алексей Колесов#Общество
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