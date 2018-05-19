Призывники Тюменского района прошли курс молодого бойца

Во время экскурсии призывники познакомились с особенностями размещения и проживания военнослужащих в солдатской казарме. Затем ребята посмотрели показательные выступления курсантов ТВВИКУ, после чего прошли своеобразный курс молодого бойца: перетягивание каната, стрельба и упражнение по разборке/сборке макета АК-74.
Но наибольшие эмоции у будущих солдат вызвало посещение танкодрома, где они смогли понаблюдать за работой настоящей боевой и вспомогательной техники.
После солдатского обеда на вопросы призывников ответил военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов полковник Андрей Матвеев, сообщает «Тюменская область сегодня».