Молодые профессионалы России посетили тюменский «Кванториум»

Для гостей технопарка была организована экскурсия по учебным помещениям. Наибольший интерес вызвали модели квадрокоптеров, различных роботов и даже продемонстрировали управление самолетом на авиастимуляторе.
По словам одного из членов делегации, для тюменской молодежи созданы все условия в плане обучения и профессионального ориентирования, развития и практического применения самых разнообразных навыков каждого участника.
Добавим, что в Тюмени в эти дни проходит отборочный этап VI всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы 2018», в котором принимают участие делегации из Кемерово, Пермского края и Ростовской области.
Важно отметить, что Тюмень впервые принимает соревнования молодых специалистов такого уровня, сообщает «Комсомольская правда».