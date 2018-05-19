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Молодые профессионалы России посетили тюменский «Кванториум»

19 мая 2018, 16:03
Тюменский технопарк «Кванториум» посетили участники деловой программы конкурса «Молодые профессионалы».

Для гостей технопарка была организована экскурсия по учебным помещениям. Наибольший интерес вызвали модели квадрокоптеров, различных роботов и даже продемонстрировали управление самолетом на авиастимуляторе.

По словам одного из членов делегации, для тюменской молодежи созданы все условия в плане обучения и профессионального ориентирования, развития и практического применения самых разнообразных навыков каждого участника.

Добавим, что в Тюмени в эти дни проходит отборочный этап VI всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы 2018», в котором принимают участие делегации из Кемерово, Пермского края и Ростовской области.

Важно отметить, что Тюмень впервые принимает соревнования молодых специалистов такого уровня, сообщает «Комсомольская правда».

#Новости#Молодые профессионалы#Технопарк#Алексей Колесов#Общество
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