Челябинец ожидает суда за кражу мобильного телефона у попутчика

Как сообщает «МегаТюмень», подозреваемый ехал в поезде Пенза – Нижневартовск. Во время пути он познакомился с другим пассажиром, с которым впоследствии вместе употребляли алкоголь.
После того, как попутчик уснул, мужчина взял его мобильный телефон и сошел на своей станции. Сам подозреваемый объясняет свой поступок тем, что ему нужны были деньги на обратную дорогу.
Добавим, что подозреваемый ранее представал перед судом за подобные нарушения закона.
Слушание дела по факту кражи телефона пройдет в Тобольске. Мужчина надеется на то, что суд учтет сотрудничество со следствием и наличие ребенка.