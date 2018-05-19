Более ста человек погибли в результате авиакатастрофы на Кубе

В настоящее время врачи пытаются спасти двух выживших в авиакатастрофе, которые находятся в крайне тяжелом состоянии. Большая часть пассажиров – граждане Кубы, также на борту находилось пятеро иностранцев, россиян среди них не было.
Как сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на кубинское телевидение, экипаж самолета предпринял попытку вернуться в аэропорт вылета, но во время выполнения разворота задел линию электропередачи.
Президент России Владимир Путин направил кубинскому лидеру официальные соболезнования.
В сети появилась видеозапись первых минут после крушения авиалайнера. На кадрах видно, как вдалеке поднимается столб черного дыма, свидетели катастрофы в панике хватаются за головы.
В настоящее время официальные власти не сообщают никаких версий случившегося. На месте падения самолета продолжаются поиски бортовых самописцев.