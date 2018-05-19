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Более ста человек погибли в результате авиакатастрофы на Кубе

19 мая 2018, 15:03
На Кубе практически сразу после взлета упал Boeing-737, перевозивший более ста пассажиров. Почти все, кто находился на борту (105 пассажиров и 6 членов экипажа) – погибли.

В настоящее время врачи пытаются спасти двух выживших в авиакатастрофе, которые находятся в крайне тяжелом состоянии. Большая часть пассажиров – граждане Кубы, также на борту находилось пятеро иностранцев, россиян среди них не было.

Как сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на кубинское телевидение, экипаж самолета предпринял попытку вернуться в аэропорт вылета, но во время выполнения разворота задел линию электропередачи.

Президент России Владимир Путин направил кубинскому лидеру официальные соболезнования.

В сети появилась видеозапись первых минут после крушения авиалайнера. На кадрах видно, как вдалеке поднимается столб черного дыма, свидетели катастрофы в панике хватаются за головы.

В настоящее время официальные власти не сообщают никаких версий случившегося. На месте падения самолета продолжаются поиски бортовых самописцев.

#Новости#Крушение самолета#Куба#Алексей Колесов#Происшествия
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