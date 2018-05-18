nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Загородные улицы Тюмени дорожники обновят щебенкой

18 мая 2018, 10:59
В начале мая на большом количестве улиц ближе к границам областной столицы начался ремонт. На данный момент активно ведутся работы на улице Родниковой, Таллинской, Кооперативной. На этих дорогах выровнен грунт и укладывается щебенка.

В начале мая на большом количестве улиц ближе к границам областной столицы начался ремонт. На данный момент активно ведутся работы на улице Родниковой, Таллинской, Кооперативной. На этих дорогах выровнен грунт и укладывается щебенка.

На улице Пшеничной строители делают водоотводы и скоро смонтируют водопроводные трубы. Подрядчики делают подъезд к одному из местных СНТ.

Еженедельно ход работ корректируется на планерках. Дорожникам необходимо соблюдать график работ.

Важно, чтобы до начала ремонтных работ было проведено согласование с коммунальщиками города, учитывались требования программы «Комфортная городская среда», сообщает «Вслух.ру».

Напомним, что в Тюмени до конца 2018 года построят около 14 км новых дорог и сделают капитальный ремонт порядка 10 км. Также в Тюмени появятся 16 новых остановочных пунктов и более 4 километров велосипедных дорожек.

#Новости#Ремонт дорог#Транспорт#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25