Загородные улицы Тюмени дорожники обновят щебенкой

В начале мая на большом количестве улиц ближе к границам областной столицы начался ремонт. На данный момент активно ведутся работы на улице Родниковой, Таллинской, Кооперативной. На этих дорогах выровнен грунт и укладывается щебенка.
На улице Пшеничной строители делают водоотводы и скоро смонтируют водопроводные трубы. Подрядчики делают подъезд к одному из местных СНТ.
Еженедельно ход работ корректируется на планерках. Дорожникам необходимо соблюдать график работ.
Важно, чтобы до начала ремонтных работ было проведено согласование с коммунальщиками города, учитывались требования программы «Комфортная городская среда», сообщает «Вслух.ру».
Напомним, что в Тюмени до конца 2018 года построят около 14 км новых дорог и сделают капитальный ремонт порядка 10 км. Также в Тюмени появятся 16 новых остановочных пунктов и более 4 километров велосипедных дорожек.