Владислав Самойлов: интернет-банкинг развивается семимильными шагами

У нас большие планы по изменению дистанционных каналов обслуживания. В перспективе интернет-банк должен стать полноценной экосистемой, когда клиент получает не просто набор каких-то финансовых и нефинансовых сервисов, а услуги, необходимые именно ему. Т.е. экосистема сервисов будет создана на основе знаний о конкретном пользователе. При этом сервисы должны взаимно дополнять друг друга и быть легко управляемыми. Если клиент, например, открывает вклад, система начинает выступать в роли персонального помощника, подсказывая, какой инструмент для инвестиций выбрать, исходя из поставленных целей, когда лучше закрыть депозит, предлагает какие-то лайфхаки и т.д. Или, анализируя характер транзакций, система может предлагать определенные покупки: если человек часто ходит в кино по выходным, она проинформирует его в определенное время о премьерах и предложит в один клик купить билет.