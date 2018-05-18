Владислав Самойлов: интернет-банкинг развивается семимильными шагами

Развитие технологий и дистанционных каналов обслуживания в будущем позволит клиентам банков совершать финансовые операции без обращения в офис. А конкуренция между участниками рынка окончательно сместится в сторону сервиса и предоставления услуг, максимально закрывающих потребности клиентов. Портал NashGorod.ru пообщался с Владиславом Самойловым, директором филиала Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в Тюмени и выяснил, какие требования сейчас предъявляют клиенты к банкам, и каковы перспективы развития онлайн-банкинга.
Владислав, на ваш взгляд, можно ли говорить о том, что в ближайшее время банковские офисы уйдут в прошлое?
Пока рано списывать традиционные банковские офисы со счетов. Да, дистанционное обслуживание развивается семимильными шагами и мы отмечаем, что количество активных клиентов в интернет-банке УБРиР за год увеличилось на 30%. Кроме того сильное влияние оказывает проникновение интернета: люди все чаще предпочитают большинство действий совершать через дистанционные каналы. Однако есть еще много клиентов, для которых визуальный контакт со специалистом банка по-прежнему важен. Я бы сказал, что со временем офисы будут выполнять консультативную функцию по тем же сложным банковским продуктам, например, связанным с инвестициями.
А поведение клиентов в дистанционных каналах как-то изменилось?
Мы отметили, что люди стали все больше операций совершать в интернет-банке и мобильном приложении. Если еще год назад на одного клиента приходилось в среднем 2,5 операции, то уже в этом году – 3,2. Серьезнее всего увеличилось количество переводов с карты на карту – за год на 75%. Клиенты все охотнее оплачивают услуги различных компаний, а с учетом, что мы постоянно расширяем их список, в том числе за счет региональных организаций, этот функционал будет пользоваться еще большим спросом.
Как вы собираете обратную связь?
Мы собираем информацию из разных каналов: в самом интернет-банке, мониторим соцсети, анализируем рекламации и звонки в call-центр, проводим встречи с клиентами, во время которых они рассказывают о своем опыте использования функционала интернет- банка и его мобильной версии. Благодаря обратной связи мы видим наши точки роста и можем менять продукты так, чтобы они становились удобнее, полезнее и доступнее нашим клиентам.
А что уже внедрено по запросам клиентов?
Например, по просьбам клиентов мы обновили выписку по счету в интернет-банке. Теперь она не только выполнена в новом дизайне, но и обладает рядом новых функциональных элементов. Сейчас пользователям доступен не только анализ расходов по карте с разбивкой по категориям трат, но и отображается максимально подробная информация по кешбеку. У нас этот функционал появился не так давно, но мы уже получаем позитивные отклики.
Расскажите, какие перспективы у онлайн-банкинга?
У нас большие планы по изменению дистанционных каналов обслуживания. В перспективе интернет-банк должен стать полноценной экосистемой, когда клиент получает не просто набор каких-то финансовых и нефинансовых сервисов, а услуги, необходимые именно ему. Т.е. экосистема сервисов будет создана на основе знаний о конкретном пользователе. При этом сервисы должны взаимно дополнять друг друга и быть легко управляемыми. Если клиент, например, открывает вклад, система начинает выступать в роли персонального помощника, подсказывая, какой инструмент для инвестиций выбрать, исходя из поставленных целей, когда лучше закрыть депозит, предлагает какие-то лайфхаки и т.д. Или, анализируя характер транзакций, система может предлагать определенные покупки: если человек часто ходит в кино по выходным, она проинформирует его в определенное время о премьерах и предложит в один клик купить билет.
На каком вы сейчас этапе реализации своих планов?
Мы уже сделали своим первые шаги и последовательно движемся к намеченной цели. Мы можем анализировать поведение клиентов на сайте, в интернет-банке и дорабатывать интерфейс непосредственно под пользователя в режиме онлайн. Прошлой осенью мы запустили новый сайт, и он уже узнает больше 40% посетителей, даже если это не клиенты банка. Благодаря этому мы можем персонально обратиться к человеку и предложить ему те функции, которыми он может воспользоваться без авторизации.
В итоге интернет-банк должен быть полноценным каналом взаимодействия банка и клиента. Его миссия в том, чтобы знать своего клиента и предлагать ему сверх того, что он просит.
Кроме того, мы планируем в этом году изменить и мобильное приложение. Интерфейс станет проще и понятнее: функционал будет подстраиваться под конкретного пользователя за счет анализа его поведения в интернет-банке, клиенту будут предлагаться персональные банковские и небанковские сервисы.
УБРиР в конце апреля вступил в Ассоциацию ФинТех. Это как-то поможет банку в реализации своих планов?
В первую очередь это даст нам доступ к лучшим наработкам в сфере цифровых технологий и позволит следить за международным опытом. Благодаря этому, мы сможем быстрее реагировать на изменения среды, и будем иметь больше возможностей для аналитической работы, что в итоге позволит внедрять новые услуги, развивать дистанционное обслуживание и улучшать существующие сервисы банка на качественно новом уровне. Этого сейчас требует современный клиент, и для банка это является стратегической задачей.
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