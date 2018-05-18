Владимир Якушев официально сообщил о своей отставке

«Я хотел бы поблагодарить всех жителей Тюменской области за то, что на протяжении 18 лет моей карьеры мы были настоящей единой командой. Я хочу поблагодарить за доверие, которое мне было оказано в период выборов. Огромное спасибо тюменцам», - подчеркнул губернатор.