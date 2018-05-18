Владимир Якушев официально сообщил о своей отставке

По мнению губернатора Тюменской области, работа в министерстве не будет легкой – новый проект «городская среда», процедурные вопросы, связанные со строительством, и другие направления требуют большого внимания.
«Министерство очень много сделало в последние годы. Самое главное – не потерять темп», - прокомментировал ситуацию Владимир Якушев.
В Тюменской области, по мнению нового министра, продолжат работать долгосрочные программы. Правительство области, подчеркнул губернатор - одна из самых профессиональных управленческих команд России.
Отдельно отметил Владимир Якушев и вопрос правоприемничества: «данный вопрос решает глава государства, поэтому в ближайшее время будет подписан указ об исполнении обязанностей губернатора. Как подпишет президент, так и будет».
Обратился губернатор и к жителям области.
«Я хотел бы поблагодарить всех жителей Тюменской области за то, что на протяжении 18 лет моей карьеры мы были настоящей единой командой. Я хочу поблагодарить за доверие, которое мне было оказано в период выборов. Огромное спасибо тюменцам», - подчеркнул губернатор.
Ожидается, что Владимир Якушев оставит пост 21 мая. До официального назначения врио губернатора области указом Президента РФ обязанности главы региона будет исполнять вице-губернатор Сергей Сарычев.