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Владимир Якушев официально сообщил о своей отставке

18 мая 2018, 21:59
18 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил об изменениях в правительстве. Владимир Якушев, губернатор Тюменской области, был назначен на должность министра строительства и ЖКХ.
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Тюмень

По мнению губернатора Тюменской области, работа в министерстве не будет легкой – новый проект «городская среда», процедурные вопросы, связанные со строительством, и другие направления требуют большого внимания.

«Министерство очень много сделало в последние годы. Самое главное – не потерять темп», - прокомментировал ситуацию Владимир Якушев.

В Тюменской области, по мнению нового министра, продолжат работать долгосрочные программы. Правительство области, подчеркнул губернатор - одна из самых профессиональных управленческих команд России.

Отдельно отметил Владимир Якушев и вопрос правоприемничества: «данный вопрос решает глава государства, поэтому в ближайшее время будет подписан указ об исполнении обязанностей губернатора. Как подпишет президент, так и будет».

Обратился губернатор и к жителям области.

«Я хотел бы поблагодарить всех жителей Тюменской области за то, что на протяжении 18 лет моей карьеры мы были настоящей единой командой. Я хочу поблагодарить за доверие, которое мне было оказано в период выборов. Огромное спасибо тюменцам», - подчеркнул губернатор.

Ожидается, что Владимир Якушев оставит пост 21 мая. До официального назначения врио губернатора области указом Президента РФ обязанности главы региона будет исполнять вице-губернатор Сергей Сарычев.

#Новости#Губернатор Владимир Якушев#Тюмень#Александр Васильев#Общество
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