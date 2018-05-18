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«ВКонтакте» отказала в выдаче персональных данных бюро кредитных историй

18 мая 2018, 15:03
Соцсеть «ВКонтакте» отказала банкам в выдаче данных пользователей. Исполнительный директор соцсети Андрей Рогозов прокомментировал появившиеся слухи о возможной передаче данных пользователей в бюро кредитных историй (НБКИ).

По словам Рогозова, во «ВКонтакте» действительно обдумывали возможность сотрудничества с НКБИ, но к общему формату взаимодействия так и не пришли. В итоге от передачи пользовательских данных было решено отказаться.

В настоящий момент руководство соцсети не планирует упрощать доступ к открытым данным юзеров. Более того, «ВКонтакте» обещали бороться с намеренным сбором подобной информации техническими новинками и юридическими договоренностями.

Исполнительный директор соцсети также напомнил пользователям, что «ВКонтакте» предлагает комплекс настроек для изменения приватности личных страниц и их данных для открытого или закрытого доступа к ним, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

#Новости#Вконтакте#Александр Мязин#Общество
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