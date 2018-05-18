В Тюменском ТРЦ "Колумб" сотрудники МЧС научат детей как правильно вести себя при пожаре

На протяжении всего мероприятия будут работать занимательные мастер-классы, тематические фотозоны. Ребята смогут примерить на себе обмундирование пожарного, посидеть в кабине пожарной машины. Помимо лектория от сотрудников МЧС, на территории торгового центра будут проходить выступления детских творческих коллективов, конкурсы с подарками, интерактивные зоны с аниматорами и ростовыми куклами. Уточнить подробную информацию, а также записаться на мероприятие можно по телефону администратора (3452) 616-792.
Партнерами мероприятия выступают ГУ МЧС России по Тюменской области, ТОО «Всероссийское добровольное пожарное общество» и ФГКУ «32 ОФПС по Тюменской области», г. Тюмень.
Напомним, что за последнее время ТРЦ «Колумб» расширил перечень развлечений для всей семьи. На 4 этаже работают Мир Боулинга, Дино Парк, Ниндзя Парк, Контактный зоопарк, Бэбиленд. Каждые выходные здесь проводятся бесплатные детские праздники: по субботам игровые программы с аниматором, по воскресеньям мастер-классы.