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В Тюменском ТРЦ "Колумб" сотрудники МЧС научат детей как правильно вести себя при пожаре

18 мая 2018, 07:45
19 мая с 11 до 14 часов на 4 этаже тюменского ТРЦ «Колумб» сотрудники МЧС России по Тюменской области совместно с администрацией ТРЦ расскажут детям о правилах поведения в торговых центрах и порядке действий в случае срабатывания пожарной сигнализации. После прохождения курса, маленькие посетители мероприятия смогут на практике отработать полученные знания в занимательном квест турнире под руководством героев мультфильма «Щенячий патруль». Каждому участнику акции обещают вручить Удостоверение помощника пожарного.

На протяжении всего мероприятия будут работать занимательные мастер-классы, тематические фотозоны. Ребята смогут примерить на себе обмундирование пожарного, посидеть в кабине пожарной машины. Помимо лектория от сотрудников МЧС, на территории торгового центра будут проходить выступления детских творческих коллективов, конкурсы с подарками, интерактивные зоны с аниматорами и ростовыми куклами. Уточнить подробную информацию, а также записаться на мероприятие можно по телефону администратора (3452) 616-792.

Партнерами мероприятия выступают ГУ МЧС России по Тюменской области, ТОО «Всероссийское добровольное пожарное общество» и ФГКУ «32 ОФПС по Тюменской области», г. Тюмень.

Напомним, что за последнее время ТРЦ «Колумб» расширил перечень развлечений для всей семьи. На 4 этаже работают Мир Боулинга, Дино Парк, Ниндзя Парк, Контактный зоопарк, Бэбиленд. Каждые выходные здесь проводятся бесплатные детские праздники: по субботам игровые программы с аниматором, по воскресеньям мастер-классы.

#Новости#ТРЦ Колумб#Развлечения#Александр Васильев#Общество
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