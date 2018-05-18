В Тюмени вынесли приговор по делу об убийстве матери троих детей

Через несколько часов после нападения Андрей Москвин, который уже был ранее судим за наркопреступление, явился в отдел полиции №1, где сообщил о совершенном преступлении и отдал сотрудникам правопорядка нож, которым наносил удары Ираде Москвиной. Также он признался, что поводом для преступления стали длительные неприязненные отношения с экс-супругой. Подозреваемый был заключен под стражу до решения суда.