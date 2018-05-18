В Тюмени вынесли приговор по делу об убийстве матери троих детей

Ленинский районный суд города Тюмени вынес приговор Андрею Москвину, который в конце прошлого года убил свою бывшую жену и мать троих детей Ираду Москвину. Фигурант нанес своей экс-супруге несколько ножевых ранений в школе парикмахерского искусства, где та работала.
Из материалов дела следует, что 33-летний Андрей Москвин пришел 24 декабря прошлого года на работу к бывшей жене и нанес ей не менее двух ударов ножом в живот, после чего скрылся. Пострадавшую женщину доставили в больницу, однако 29 декабря Ирада Москвина от полученных травм скончалась. Без мамы остались трое детей.
Через несколько часов после нападения Андрей Москвин, который уже был ранее судим за наркопреступление, явился в отдел полиции №1, где сообщил о совершенном преступлении и отдал сотрудникам правопорядка нож, которым наносил удары Ираде Москвиной. Также он признался, что поводом для преступления стали длительные неприязненные отношения с экс-супругой. Подозреваемый был заключен под стражу до решения суда.
Ленинский районный суд города Тюмени признал Андрея Москвина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и приговорил его к 12 годам заключения в исправительной колонии особого режима.
Также фигурант обязан выплатить в пользу матери погибшей, а также его малолетней дочери от брака с Москвиной в общей сложности 2 миллиона рублей и 40 тысяч рублей матери погибшей за расходы по оплате услуг своего представителя, сообщается на официальном сайте Следственного Комитета России по Тюменской области.