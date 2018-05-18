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В российских бизнес-компаниях появятся специалисты по борьбе с коррупцией

18 мая 2018, 19:02
Среди обязанностей специалистов будет выявление коррупционных рисков, а также сопровождение при заключении сделок, разъяснение коллективу законодательных норм. На эту должность принимут исключительно с опытом работы, а также необходимо будет подписать обязательство о неразглашении коммерческой тайны при трудоустройстве на работу.

Среди обязанностей специалистов будет выявление коррупционных рисков, а также сопровождение при заключении сделок, разъяснение коллективу законодательных норм. На эту должность принимут исключительно с опытом работы,а также необходимо потребуют подписать обязательство о неразглашении коммерческой тайны при трудоустройстве на работу.

По сообщениям интернет-портала «Новые Известия»,такая профилактика необходима в связи с событиями 2017 года. В прошлом году общая сумма штрафов для предприятий за взятки превысила 1 млрд рублей. Ежегодно число предприятий, привлеченных к ответственности по данной статье увеличивается.

По статистике Верховного суда за 2013 год было рассмотрено 221 дело. В 2017 году – 674.

Данное наказание регулируется ст.19.28 КоАП. Штрафы составляют от 1 млн рублей до 100 млн рублей.

После того, как документ одобрит Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям, Минтруд утвердит своим указом этот стандарт.

#Новости#Взятка#Компании#Виктория Макарова#Общество
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