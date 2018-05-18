В российских бизнес-компаниях появятся специалисты по борьбе с коррупцией

Среди обязанностей специалистов будет выявление коррупционных рисков, а также сопровождение при заключении сделок, разъяснение коллективу законодательных норм. На эту должность принимут исключительно с опытом работы, а также необходимо будет подписать обязательство о неразглашении коммерческой тайны при трудоустройстве на работу.