В районе Братской улицы сгорели два частных дома в Тюмени

Тюменцы сообщают о жилом доме, который загорелся в южной части города. На данный момент виден большой столб черного дыма. Как сообщают очевидцы черный дым поднимается из частного сектора в районе Закалужской улицы и уже развеялся над одним из жилым микрорайонов города. Примечательно, что возгорание видно за несколько км от самого жара.