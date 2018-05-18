В районе Братской улицы сгорели два частных дома в Тюмени

По сообщениям СМИ, пожар произошел на улице Братской. Сотрудники МЧС уже прибыли на место инцидента.
Между тем, очевидцы пожара рассказывают и о деревянном здании на месте ЧП. В данный момент оно практически полностью сгорело. О причинах возгорания и пострадавших пока ничего не известно. На данный момент пожарные пытаются не допустить распространение пламени на прилегающие к дому постройки
«За 5 минут диким пламенем загорелся первый дом... наблюдала из окна всю картину. Следом, через 10 минут загорелся и второй дом», – сообщает одина из подписчиц паблика ЧС Тюмень.