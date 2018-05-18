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В районе Братской улицы сгорели два частных дома в Тюмени

18 мая 2018, 11:41
Тюменцы сообщают о жилом доме, который загорелся в южной части города. На данный момент виден большой столб черного дыма. Как сообщают очевидцы черный дым поднимается из частного сектора в районе Закалужской улицы и уже развеялся над одним из жилым микрорайонов города. Примечательно, что возгорание видно за несколько км от самого жара.

По сообщениям СМИ, пожар произошел на улице Братской. Сотрудники МЧС уже прибыли на место инцидента.

Между тем, очевидцы пожара рассказывают и о деревянном здании на месте ЧП. В данный момент оно практически полностью сгорело. О причинах возгорания и пострадавших пока ничего не известно. На данный момент пожарные пытаются не допустить распространение пламени на прилегающие к дому постройки

«За 5 минут диким пламенем загорелся первый дом... наблюдала из окна всю картину. Следом, через 10 минут загорелся и второй дом», – сообщает одина из подписчиц паблика ЧС Тюмень.

#Новости#Пожар#МЧС#Александр Мязин#Происшествия
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