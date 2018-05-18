В честь акции «Ночь музеев» соцсеть «Одноклассники» научит разбираться в живописи

«Мы стремимся к тому, чтобы технологии социальной сети давали новый опыт пользователям и помогали не только общаться с друзьями и делиться эмоциями, но и узнавать что-то новое. Совместно с Министерством культуры РФ и крупнейшими музеями у нас получилось объединить в одном проекте шедевры живописи с новыми разработками в области искусственного интеллекта. Для пользователей это возможность в буквальном смысле соприкоснуться с искусством и поближе узнать мировые шедевры, словно новых друзей в соцсети», – прокомментировала Марина Краснова, директор по продуктам «Лента», «Видео» и OK Live социальной сети Одноклассники.