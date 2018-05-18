В честь акции «Ночь музеев» соцсеть «Одноклассники» научит разбираться в живописи

Проект приурочен к всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится с 19 на 20 мая. При помощи искусственного интеллекта нейросеть будет отмечать героев известных портретов русских художников на фотографиях, загружаемых пользователями из музеев.
Совместно с Министерством культуры и порталом «Культура.РФ» запущен проект. Его суть состоит в объединении новых технологий в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения с шедеврами русской живописи.
В связи с этой акцией крупнейшие музеи России создали в «Одноклассниках» аккаунты героев известных полотен. К ним относится: «Девочка с персиками» Серова (Государственная Третьяковская галерея, Москва); «Портрет Лермонтова» работы Григория Яковлева (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург); «Портрет Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс» Репина (Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань); «Анфиса» кисти Сурикова (Красноярский государственный художественный музей имени В. И. Сурикова) и другие.
«Мы поддерживаем инициативы по использованию новых технологий, которые позволяют рассказать широкой аудитории о нашем культурном наследии. Искусственный интеллект от «Одноклассников» поможет обратить внимание пользователей многомиллионной социальной сети на шедевры живописи и на музеи, где они хранятся», – прокомментировал Вадим Ваньков, советник министра культуры России.
При помощи новых технологий пользователи смогут принять участие во флешмобе. Посетители музеев смогут опубликовать в социальной сети селфи с одним из портретов с хештегом #шедеврыиззапасников, а нейросеть мгновенно «узнает» лица на фото (лицо пользователя и лицо героя картины).
Все авторы селфи с портретами, участвующими в акции, получат подписку на сервисы ОК и персонализированные тематические подборки с материалами от портала «Культура.РФ». По страницам картин в социальной сети можно будет оценить их популярность среди посетителей музеев в разное время.
«Мы стремимся к тому, чтобы технологии социальной сети давали новый опыт пользователям и помогали не только общаться с друзьями и делиться эмоциями, но и узнавать что-то новое. Совместно с Министерством культуры РФ и крупнейшими музеями у нас получилось объединить в одном проекте шедевры живописи с новыми разработками в области искусственного интеллекта. Для пользователей это возможность в буквальном смысле соприкоснуться с искусством и поближе узнать мировые шедевры, словно новых друзей в соцсети», – прокомментировала Марина Краснова, директор по продуктам «Лента», «Видео» и OK Live социальной сети Одноклассники.
«Культура.РФ» — это гуманитарная просветительская программа, посвященная культуре России. Проект в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей и в любых других современных интернет-форматах рассказывает об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках нашей природы. Куратор проекта — Министерство культуры Российской Федерации.