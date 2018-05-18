У магазина автозапчастей в Уватском районе мужчина украл информационное табло

Оказалось, что не так давно злоумышленник намеревался купить электронное табло у руководства магазина. Получил отказ, мужчина решил похитить технику. С помощью двух своих подельников злоумышленник снял табло и скрылся в сельской местности. Ущерб от его действий составил 130 000 рублей.