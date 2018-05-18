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У магазина автозапчастей в Уватском районе мужчина украл информационное табло

18 мая 2018, 11:29
В полицию Уватского района 17 мая обратился руководитель организации по продаже автозапчастей. Мужчина сообщил, что с фасада здания магазина сняли информационное табло.

На место происшествия прибыла группа оперативников и первым делом опросила всех местных горожан. Уже через несколько часов удалось установить примерное местонахождение злоумышленника и задержать его. Также было найдено украденное имущество.

Оказалось, что не так давно злоумышленник намеревался купить электронное табло у руководства магазина. Получил отказ, мужчина решил похитить технику. С помощью двух своих подельников злоумышленник снял табло и скрылся в сельской местности. Ущерб от его действий составил 130 000 рублей.

На данный момент сотрудники УМВД завели на подозреваемого уголовное дело в ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), сообщает 72.мвд.рф.

#Новости#Кража#Александр Мязин#Происшествия
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